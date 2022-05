Le gouvernement d'Elisabeth Borne enfin dévoilé

Le secrétaire générale de l'Elysée, Alexis Kohler, a dévoilé peu après 16h30, la composition du gouvernement dirigé par Elisabeth Borne. Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, conservent leurs postes, à l'Intérieur et à l'économie. C'est le cas aussi d'Eric Dupont-Moretti, reconduit Garde des sceaux.

Aux affaires étrangères, c’est la Tourangelle d’origine, Catherine Colonna qui a été nommée. Autres nouveautés, la nomination de l’historien Pap Ndiaye à l’éducation nationale et de Rima Abdul Malak à la Culture.

Sébastien Lecornu hérite lui des armées, Brigitte Bourguigon de la Santé, Olivier Dussopt du ministère du Travail. Autre visage du précédent gouvernement, Amélie de Montchalin récupère le portefeuille de la transition écologique et de la cohésion des territoires. La transition énergétique revient à Agnès Pannier-Runacher.

Olivier Véran quitte donc le ministère de la Santé et devient Ministre chargé des Relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, Gabriel Attal, des Comptes publics. Olivia Grégoire le remplace et devient porte-parole du gouvernement.

Le reste du gouvernement :

Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées: Damien Abad

Enseignement supérieur, recherche et innovation: Sylvie Retailleau

Agriculture et souveraineté alimentaire: Marc Fesneau

Transformation et fonction publique: Stanislas Guerini

Outre-mer: Yaël Braun-Pivet

Sports et Jeux olympiques et paralympiques: Amélie Oudéa-Castéra

Egalité entre les Femmes et les hommes, diversité et égalité des chances: Isabelle Rome

Collectivités territoriales: Christophe Béchu

Commerce extérieur et de l'Attractivité: Franck Riester

Europe: Clément Beaune

Secrétaire d’Etat à la mer: Justine Bénin

Secrétaire d’Etat à l’enfance: Charlotte Caubel

Secrétaire d’Etat au développement: Chrysoula Zacharopoulou