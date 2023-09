Vous faites peut-être partie de ces 2000 à 2500 personnes victimes chaque année d’usurpation d’identité. On le sait tous, pour louer une voiture, un hôtel ou encore pour toute démarche officielle, on envoit de plus en plus nos papiers d’identité par mail ou sur des sites Internet, et le risque est bel et bien de se faire pirater.

Afin d'éviter les mauvaises surprises, le gouvernement a décidé de lancer une nouvelle plateforme : filigrane.beta.gouv.fr avec une mission très simple : mettre sur tous les documents qu’on envoie un filigrane qui empêche l’utilisation de nos papiers sans notre accord.

Dans les faits, la nouvelle plateforme est très simple d’accès. D’abord, on scanne son document qui doit obligatoirement être en format JPG, PNG ou PDF. Et ensuite, on décide de ce qui doit être marqué sur le filigrane.

Par exemple si on souhaite louer une maison, on peut mettre « document exclusivement destiné à la location d’une maison à Orléans le 8 septembre 2023 ». Avec cette indication bien précise, aucun pirate informatique ne pourra réutiliser notre document à notre insu.