Le grand retour de Céline Dion se fera à…

Céline Dion pourrait participer à l’Eurovision 2025 ! Le coproducteur de l’événement a confié envisager cette possibilité. La superstar québécoise ne prendrait pas part à la compétition en tant que telle mais donnerait un show comme l’ont fait par le passé Madonna et Justine Timberlake.

La participation de Céline Dion est aussi un clin d’œil à l’histoire. En effet, elle avait remporté l’Eurovision en 1988, en représentant la Suisse… La Suisse qui accueille cette année la compétition, à Bâle précisément.

Une compétition où la France sera représentée par Louane qui dévoilera le titre qu’elle défendra dans une dizaine de jours lors du dernier match du tournoi des VI Nations au stade de France. La jeune femme aura ensuite rendez-vous pour les demi-finales les 13 et 15 mai et sûrement – on lui souhaite, la finale le 17.