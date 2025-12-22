Le groupe français Last Train fera la première partie de Linkin Park à Lyon
Publié : 10h13 par Elodie Quesnel
Linkin Park a choisi Last Train pour assurer la première partie de son concert au stade Groupama de Lyon, le 16 juin 2026.
"C'est un honneur." C’est de cette manière que le groupe Last Train a réagi à l’annonce de Linkin Park de lui confier la première partie de son concert à Lyon en juin prochain.
Le groupe américain sera en France le 16 juin 2026, au stade Groupama de Lyon, après avoir donné des concerts en 2025 au Stade de France ou encore au Hellfest.
Une année 2026 chargée pour Last Train
Le quatuor alsacien est présent sur la scène rock française depuis une dizaine d’années. Mais il connaît une véritable percée cette année avec son dernier album, III. Cela a notamment permis au groupe de monter sur les scènes de Rock en Seine ou encore du Hellfest.
Le 16 juin prochain, Last Train devra chauffer pas moins de 55 000 fans de Linkin Park. Un bon entraînement avant de remplir le Zénith de Paris, le 6 octobre 2026.