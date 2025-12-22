Le groupe français Last Train fera la première partie de Linkin Park à Lyon

"C'est un honneur." C’est de cette manière que le groupe Last Train a réagi à l’annonce de Linkin Park de lui confier la première partie de son concert à Lyon en juin prochain.

Le groupe américain sera en France le 16 juin 2026, au stade Groupama de Lyon, après avoir donné des concerts en 2025 au Stade de France ou encore au Hellfest.