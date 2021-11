Le groupe identitaire angevin L'Alvarium officiellement dissous, annonce Gérald Darmanin

« L'Alvarium alimente un discours de haine assumée et incite à la discrimination ou à la violence envers des personnes en raison de leur origine ou de leur religion », précise le décret. Ces derniers mois, plusieurs habitués de l'Alvarium ont en effet été condamnés par la justice pour des violences en réunion et des vols de drapeau. Un militant est également actuellement jugé pour l’agression d’intermittents du spectacle à Orléans (délibéré début janvier 2022).

Depuis ce mercredi 17 novembre, le groupuscule d'ultradroite l'Alvarium , basé à Angers, est officiellement dissous. Une décision annoncée depuis quelques semaines mais prise en Conseil des ministres aujourd’hui. Selon le décret de dissolution, l'association, impliquée « dans des faits de violences », propage notamment « depuis 2018 un discours et des idées assimilant l'immigration et l'islam à des menaces que les Français doivent combattre ».

« La France va à sa perte et tout se paiera un jour », réagit l'Alvarium

« Notre main ne tremble pas face au racisme et à la violence et nous le montrons une fois de plus avec cette décision », a commenté le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres. Le porte-parole et cofondateur de l'Alvarium, Jean-Eudes Gannat, contacté par l’AFP, a lui réagi en évoquant les attentats commis sur le sol français avant d'ajouter : « La seule réaction du ministre de l'Intérieur est de dissoudre l'Alvarium. La France va à sa perte et tout se paiera un jour. » Le groupuscule identitaire avait lancé sur son site internet une pétition contre sa dissolution, qui avait jusque-là recueilli 650 signatures.

Créée en janvier 2018, l’Alvarium se définit comme « un centre communautaire d'actions sociales et culturelles en Anjou ». L’association avait notamment occupé illégalement un immeuble vacant à Angers en 2020, sur la façade duquel avaient été accrochées des banderoles "La France aux Français" et "Logement : appliquons la préférence nationale". Selon Jean-Yves Camus, politologue spécialiste de l'extrême droite, l'association, qui se dit « à la confluence des doctrines nationalistes et du catholicisme social », « est surtout connue pour les escarmouches régulières autour de son local, qui oppose le noyau des militants identitaires angevins aux antifascistes locaux ».

(Avec AFP)