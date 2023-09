Le Hobbit et le Seigneur des anneaux à l’honneur à Grossouvre

« L’espace Métal est un musée ludique et interactif sur l’Histoire du fer, et de l’univers de la forge, commence par nous expliquer Charline Rollin, responsable de la scénographie. L’anneau unique est vite venu sur le tapis. Alors, pourquoi pas une exposition sur l’univers Tolkien et du seigneur des anneaux ? » Vu sous cet angle, en effet, cela aurait été dommage de ne pas mettre à l’honneur cet univers, si fédérateur !

L’auteur de la célèbre saga se voit donc attribuer toute une exposition, grâce notamment à un fan alsacien, qui a gentiment accepté de prêter sa collection au musée berrichon. « Ce n’était pas si évident que ça à trouver, parce que la plupart gardent ça bien précieusement chez eux », souligne Charline.

Depuis le 1er juillet, les visiteurs peuvent donc découvrir des pièces de collection, qui feront jalouser les plus grands fans. « Le retour est très satisfaisant (…) ils apprécient la rareté de certaines pièces, mais aussi tout l’univers et les décors que l’on a mis autour ». Le musée Métal a en effet créé tout un décor pour plonger le visiteur dans le monde des Hobbits. « On a volontairement mis des effets particuliers, on a joué sur des senteurs, sur le visuel », ajoute la chargée de la scénographie.

Le banquet du hobbit

En parallèle de l’exposition, l’Escape Métal organise plusieurs évènements, toujours en lien avec la célèbre saga. À commencer par « le banquet du hobbit », le 22 septembre, pour fêter les anniversaires de Bilbon et Frodon Sacquet ! « C’est vraiment une fête internationale (…) l’idée était de recréer l’esprit « banquet », de faire la fête », précise Charline Rollin. Pour y participer, les visiteurs doivent s’inscrire au préalable.

Le dimanche 24 septembre aura également lieu « le marché du Hobbit ». Un marché artisanal et gourmand sera proposé aux visiteurs. Des animations sont également à prévoir.

L’exposition « Tolkien : voyage au cœur des Forges » est à découvrir jusqu’au 5 novembre prochain.