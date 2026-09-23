Taylor Swift annonce son retour avec le single " Patient Zero "

« J’avais si hâte de vous dire que mon tout nouveau single Patient Zero sortira le 25 septembre », écrit-elle à ses fans.

Taylor Swift n’aura finalement pas attendu très longtemps avant de dévoiler de la nouvelle musique. La chanteuse annonce sur Instagram la sortie de Patient Zero , son nouveau single, pour vendredi 25 septembre 2026 .

Le morceau arrive presque un an après son douzième album, The Life of a Showgirl, paru en octobre 2025. Le disque avait réalisé un démarrage spectaculaire sur les plateformes de streaming, devenant notamment l’album le plus écouté en une seule journée en 2025 sur Spotify et Apple Music.

Entre-temps, Taylor Swift avait notamment enregistré I Knew It, I Knew You pour Toy Story 5 et prolongé l’aventure de sa gigantesque tournée avec le film-concert et la série documentaire The Eras Tour: The Final Show.

Trois versions de Patient Zero déjà annoncées

Pour accompagner cette sortie, Taylor Swift mise également sur le format physique. Trois éditions CD de Patient Zero sont proposées en précommande : la version originale du morceau, une version acoustique et une interprétation piano-voix.

Les fans français disposent eux aussi d'une boutique dédiée. Les précommandes doivent prendre fin le 23 septembre à 19h59, heure française, sous réserve des stocks disponibles. Les livraisons sont annoncées autour du 13 octobre.

Une question reste désormais en suspens : Patient Zero constitue-t-il un single isolé ou le premier chapitre d’une nouvelle ère pour Taylor Swift ?

Pour l’instant, la chanteuse ne donne aucune indication sur un éventuel treizième album. Son actualité pourrait néanmoins apporter rapidement de nouveaux indices puisqu’elle doit être distinguée lors des Video Music Awards le 27 septembre pour son travail de réalisatrice.

Deux jours seulement après la sortie de Patient Zero, tous les regards seront donc une nouvelle fois tournés vers Taylor Swift.