Le Japon s’apprête à inaugurer le tout premier aéroport Pokémon au monde

À partir du 7 juillet 2026, l’aéroport de Noto Satoyama, situé dans la préfecture d’Ishikawa au Japon, sera officiellement rebaptisé « Noto Satoyama Pokémon With You Airport ».

Une première mondiale qui transformera ce modeste aéroport régional en destination incontournable pour les fans de la célèbre franchise. Loin d’être une simple opération marketing, ce projet s’inscrit dans une démarche de revitalisation du territoire.

La péninsule de Noto a été durement touchée par le puissant séisme qui a frappé la région en janvier 2024. En collaboration avec la fondation Pokémon With You, les autorités locales souhaitent attirer de nouveaux visiteurs tout en apportant un symbole d’espoir et de renouveau aux habitants.

Dès leur arrivée, les voyageurs seront plongés dans l’univers des célèbres créatures de Nintendo. Le terminal sera décoré aux couleurs de Pokémon, avec une signalétique thématique, des espaces scénographiés et de nombreuses surprises disséminées dans l’aéroport. L’une des attractions principales prendra place dans l’atrium central, où un immense Pikachu flottant aux côtés d’un avion accueillera les visiteurs.

Les amateurs de la licence auront également l’occasion de partir à la chasse aux Pokémon de type Vol. Pas moins de 111 espèces seront représentées dans différents espaces du bâtiment, offrant une expérience immersive et ludique à tous les âges. Des produits dérivés exclusifs, des animations spéciales ainsi qu’une offre de restauration inspirée de l’univers Pokémon viendront compléter l’expérience.

Cette transformation exceptionnelle ne sera toutefois pas permanente. L’opération est prévue jusqu’en septembre 2029, laissant aux voyageurs plusieurs années pour découvrir ce lieu unique. Avec cette initiative, le Japon démontre une nouvelle fois sa capacité à mêler culture populaire, tourisme et développement local.