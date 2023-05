Le jouet rétro à l’honneur ce week-end à Auxerre

Les enfants d’hier vont vivre un voyage dans le passé, ceux d’aujourd’hui découvrir ce qui amusait leurs parents. A Auxerre, l’association Aux’ID organise ce samedi Star Toys, un salon du jouet rétro.

Au menu, une exposition de jouets, robots, Lego, des figurines Schtroupfs, trains électriques, collection Toys Story, de la vente professionnelle… Et une bourse des collectionneurs.

« Les collectionneurs se divisent en deux maintenant, explique le vice-président de l’association Romain Gondy : car on a beaucoup de réédition ou de réactualisation d’anciennes gammes, donc du neuf, et la branche pure et dure qui va chercher de l’ancien ». A le croire, certains espère gagner de l’argent en achetant et en revendant des jouets des années 70, 80 et 90 « Ce n’est pas vraiment le cas car les jeux qu’on voit, ce sont toujours les mêmes, les cotes ne sont pas vraiment réalistes dans la mesure ou le jouet doit être en parfait état, avec sa boite, les gens n’ont pas souvent ça à la maison », affirme-t-il.

Informations pratiques

Samedi 13 mai à l’Abbaye Saint Germain à partir de 10h

A partir de 18h, des animations autour du jouet à l’abbaye Saint-Germain sont organisées dans le cadre de la Nuit des musées.

L’entrée sera gratuite.