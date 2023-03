Le Maine-et-Loire représenté au Loto du Patrimoine 2023 !

C’est l’un des derniers moulins-caviers du XVIe siècle, et il a été désigné projet emblématique pour la région Pays de la Loire par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. Le moulin de Brissac, situé en Anjou à Garennes-sur-Loire, a été sélectionné pour l’édition 2023 du Loto du Patrimoine.

"Une très grande histoire"

« C’est un moulin qui a une très grande histoire puisqu’il a été érigé en 1580 sous Henri III, et a tourné jusqu’en 1949. À l’entrée de Brissac, début XIXe, il y avait 12 moulins côte à côte, lui était le plus haut, à 17 mètres, et le plus ancien. C’est lui qui a produit en dernier la farine », raconte Philippe Cauwel, président de l’association « Les Amis du Moulin de Brissac », et maitre d’ouvrage pour la restauration du site.

Avec sa femme, le président de l’association – qui compte aujourd’hui 229 adhérents – a pu acquérir le moulin en 2020. « Nous sommes nombreux à Brissac à espérer ne pas voir disparaitre ce moulin », poursuit Philippe Cauwel, qui chiffre les travaux à 860.000 euros. Il revient sur le long chantier qui les attend : « le moulin s’est terriblement abimé sur les deux dernières décennies. Il est sur le point de s’écrouler car la masse a subi des éboulements aussi bien à l’arrière qu’à l’avant, il faut tout resolidifier, de la base jusqu’au sommet, reconstituer la masse avec ses caves selon les normes des monuments historiques, retirer tous les éléments de charpente abimés et les refaire à l’identique. Et enfin rétablir le mécanisme de façon à pouvoir lui remettre ses ailes et le faire tourner d’ici deux ans ».

Une fois le moulin rénové, le maitre d’ouvrage souhaite en faire un lieu touristique. « Il y avait 2200 moulins en 1805, tous font partie des paysages de l’Anjou. Cela va ajouter un élément de plus à l’attractivité de Brissac, qui a déjà son superbe château et l’église, un monument classé pour ces vitraux », explique le président de l’association.

Grâce au Loto du Patrimoine, le collectif espère toucher au moins 300.000 euros. Mais le montant exact de l’aide ne sera connu qu’en septembre prochain, lors des Journées Européennes du Patrimoine.