Le Mans : ça bouge à La Perche Comedy Club !

Angers, Paris, Nantes, Lille, Montpelliers… ces villes ont un point commun : elles ont toutes un Comedy Club. Et Le Mans ne déroge pas à la règle puisque depuis maintenant deux ans, la commune propose à ses habitants, avec La Perche Comedy Club, des spectacles de stand-up.

Un manque à combler

D’après Romain Bracq, producteur de spectacles et d’événements de stand-up sur Le Mans à l’origine du projet, il y avait un manque à combler dans la cité mancelle : « il y a une partie d’humoristes qui ne se produisaient pas au Mans, alors je me suis dit qu’il fallait que je me lance. Il y avait déjà ce qu’il fallait dans les grandes salles, mais pour ceux qui remplissent des enceintes de 300, 400 ou 500 places, ils ne venaient pas au Mans. Voilà pourquoi j’ai voulu amener ça ici. »

Si aujourd’hui, le producteur de spectacles assure que « ça fonctionne plutôt bien et que les salles se remplissent », celui-ci compte changer de formule d’ici à la rentrée prochaine. « On va produire des spectacles d’artistes dans la Salle des Concerts, aux Saulnières ou au Palais des congrès à partir de septembre. Et le comédie club avec le stand-up et la présentation de quatre, cinq artistes se fera de moins en moins. Ce côté-là sera à retrouver une fois par an au Palais des congrès comme en avril dernier, quand on a eu Roman Frayssinet ou Jérôme Niel. »

En attendant, des événements en extérieur sont prévus cet été. Et vous pourrez enfin retrouver prochainement au Mans Djamil le Shlag ou encore le Comte de Bouderbala.