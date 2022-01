Le Mans : des dépistages proposés au parc Manceau dès le 24 janvier

La circulation virale continue de s’intensifier notamment dans la Sarthe. Le taux d’incidence dépasse les 3100 cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours. Un chiffre légèrement inférieur à la moyenne nationale mais qui provoquent des difficultés pour se faire tester en laboratoire comme en pharmacie.

Pour soulager les officines et les laboratoires, des dépistages vont être proposés à partir de lundi 24 janvier au centre de vaccination du parc Manceau. Comme le rapporte Ouest-France, il sera possible de se faire dépister (test antigénique) tous les jours entre 9 et 19 heures, après avoir pris rendez-vous au préalable.