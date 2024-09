Le Mans : des « expériences spectaculaires » au Plongeoir - Cité du Cirque !

Après une « belle saison », d’après Anne-Lise Blossier, responsable communication au Plongeoir, le site basé au Mans compte démarrer très fort dès ce mois de septembre. « L’idée, c’est d’avoir cinq jours de spectacles, dedans et dehors, dans les quartiers alentours, avec huit spectacles à découvrir. C’est une façon de mettre du cirque dans sa rentrée et d’oublier un peu le retour au travail et à l’école. »

Au total, la saison du Plongeoir – Cité du Cirque va proposer sept actes artistiques. Par exemple au mois de février prochain, des spectacles vont s’intéresser à des questions de société et centrées autour de thématiques comme le couple, la relation, « et ce qui nous lie », selon Anne-Lise Blossier. Sans oublier le festival du « Mans fait son cirque » au mois de juin.

Une balade au clair de lune...

Une fois encore, les organisateurs ont mis les bouchées doubles pour concocter une programmation originale et des spectacles hauts en couleurs, d’après Anne-Lise Blossier : « il n’y a pas vraiment de nouveautés dans la mesure où on cherche à confirmer et conforter le rythme de saisons qu’on a imaginé seulement l’an passé. Mais ce qui est toujours nouveau au Plongeoir, c’est quand même des expériences spectaculaires qu’on propose et qui ont pour but de surprendre notre public ».

L’an dernier à l’occasion de la nuit du cirque, les participants avaient eu droit à une pyjama party, et cette année, « on propose une balade au clair de lune avec les artistes de cirque, et un voyage pour des volontaires qui aimeraient vivre deux nuits du cirque d’affilée à St Herblain puis au Mans », précise la communicante.

... et des repas sur la piste de cirque

Autre temps fort marquant pour cette année : des repas organisés quasiment tous les mois le dimanche midi par une équipe d’artistes. Anne-Lise donne un nouvel exemple qui aura lieu au mois d’octobre : « on sera avec une compagnie de cirque équestre, donc il faut s’attendre à déjeuner sur la piste avec des passages de voltige équestre et la présence des chevaux. C’est à la fois la promesse d’un repas hors du commun, très convivial, avec de grandes tablées sur la piste, ainsi qu’une performance spectaculaire et différente à chaque fois. »

De nombreux autres rendez-vous sont au menu de cette nouvelle saison au Plongeoir. Il faut enfin savoir que l’on peut suivre des cours hebdomadaires toute l’année. Il reste encore une soixantaine de places disponible et les cours reprennent le 23 septembre.