Le Mans : le GP Explorer de Squeezie de retour en septembre !

La première édition avait réuni plus d’un million de viewers en direct sur Twitch et 40 000 personnes sur place. Squeezie a annoncé hier la date du deuxième Grand Prix Explorer ! La course de F4 aura lieu le 9 septembre prochain, toujours sur le mythique circuit Bugatti du Mans.

Une écurie en plus cette année

Comme l’an dernier, plusieurs stars du web sans aucune expérience dans les sports mécaniques vont s’immiscer dans la peau de pilotes de course et s’affronter au volant, en passant au préalable par plusieurs séances d'entrainement. L’Angevin Amixem sera à nouveau de la partie tout comme Gotaga ou encore Vilebrequin. Et parmi les petits nouveaux on retrouve notamment Mister V et Baghera Jones. À noter que cette année, une écurie supplémentaire sera présente soit un total de 24 participants répartis en 12 binômes que voici (en gras les nouveaux participants) :

Squeezie et Gotaga

Mister V et Théo Juice

Étienne Moustache et Amixem

Maghla et Seb

Théodort et Djilsi

Anna On Air et Maxime Biaggi

Baghera et Horty

Depielo et Manon Lanza

Billy et un binôme encore inconnu

Kaatsup et LeBouseuh

Pierre et Sylvain de Vilebrequin

Écurie encore inconnue