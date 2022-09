Le Mans : le mouvement de grève prend fin à la Setram

Le trafic des bus et des tramways était perturbé les samedis et en semaine depuis le 30 juin dernier au Mans. C’était le cas par exemple le 1er septembre, jour de la rentrée des classes. En cause, un mouvement de grève perlée initié par la CFDT, portant notamment sur les conditions de travail, et le remplacement des postes non pourvus.

Le syndicat et la direction sont tombés d’accord rapporte ce mardi le quotidien Ouest-France. L’offre de transport, revue à la baisse sur plusieurs lignes en raison d’un manque de conducteurs, le sera jusqu’au mois de décembre. Les usagers devront donc encore prendre leur mal en patience.

A noter, qu’une journée de grève est prévue le 30 septembre à l’initiative du syndicat FO cette fois. Là encore, les conditions de travail seront au cœur de la mobilisation.