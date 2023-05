Le Mans : le stade Marie Marvingt inauguré officiellement

L’enjeu est grand. À l’occasion de la dernière journée de championnat de National, Le Mans a son destin entre ses mains. Le club – qui reçoit Dunkerque (2e au classement) – ne doit pas perdre pour confirmer son maintien la saison prochaine.

"Le premier en France"

Ce vendredi soir marque également l’inauguration officielle du nom du stade Marie Marvingt. Et cette appellation n’a évidemment pas été choisie au hasard, puisque Marie Marvingt était une sportive, pionnière de l’aviation, mais aussi une journaliste et même une infirmière. « Donner le nom d’une femme à un stade, et qui plus est le premier en France et peut-être même en Europe, ce n’est pas anodin, ce sont des valeurs importantes et Monsieur le maire l’a clairement exprimé. Le fait qu’on l’inaugure lors de la dernière journée montre à quel point c’est important de communiquer sur ce choix », explique Yannick Hoinville, directeur du stade.

Toujours en ce qui concerne le sport féminin, Yannick Hoinville voudrait aussi accueillir par moment l’équipe féminine de deuxième Division : « il est évident que je suis pour que les jeunes femmes mancelles viennent jouer dans cette infrastructure. Je trouve qu’elles évoluent à un niveau intéressant, avec des résultats extrêmement encourageants pour une première saison à ce niveau-là, et c’est tout à leur honneur ».

Si celui-ci se dit satisfait de la saison passée, Yannick Hoinville assure qu’« on a fait du mieux qu’on a pu. Mais je rêve d’un club en Ligue 1 pour un stade de L1, car on a une très belle infrastructure ».

La direction du stade a enfin répondu à l’appel d’offre de la Fédération Française de Rugby pour accueillir un match du Tournoi des Six Nations de l’Équipe de France féminine ou l’Équipe de France des moins de 20 ans. Affaire à suivre car en attendant, un maintien en National se joue ce vendredi soir sur le terrain de Marie Marvingt à partir de 21h.