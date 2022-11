Le Mans : les jeux de société à l'honneur ce week-end avec le festival DJAM, les heures ludiques !

Un week-end dédié aux jeux de société, c’est ce que propose le festival DJAM, les heures ludiques au Mans ! Demain et dimanche, de nombreuses parties, initiations ou encore démonstrations vont investir les Quinconces et le Théâtre Scarron. L'événement s’adresse a ux passionnés comme aux novices, écoutez les précisions de Jacinthe Henry, responsable de la ludothèque associative Planète Jeux :

Activités proposées Activités proposées

Et les tout-petits ne sont pas non plus oubliés avec un espace qui leur est spécialement dédié.