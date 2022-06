Le Mans : les transports en commun perturbés jeudi en raison d’un mouvement social

Le trafic des transports en commun sera perturbé ce jeudi dans l’agglomération mancelle. Comme le rapporte le journal Ouest-France, un mouvement social portant sur les conditions de travail est attendu.

Les lignes de tramway T1 et T2 circuleront normalement. En revanche, le réseau de bus sera perturbé. Les lignes 13 et 26 ne circuleront pas. Les lignes T3, 4, 5, 6, 10, 11, 14 et 28 seront affectées par la grève. Sur la T3, il faudra compter par exemple un bus toutes les 9 à 15 minutes.

Les lignes scolaires, la Mancelle et le Résa+ circuleront normalement.

Le détail des perturbations est à retrouver sur setram.fr