Le Mans : pas de TGV entre samedi soir et lundi midi

La circulation des TGV sera perturbée pour ce week-end de la Toussaint. Aucun TGV ne desservira la gare du Mans entre samedi 22 heures et lundi midi. SNCF Réseau mène de travaux à Connerré au nord-est, des travaux de renouvellement de l’aiguillage et de la voie ferrée.

Conséquence, les voyageurs vont devoir prendre leur mal en patience. La durée des trajets va fortement augmenter et pour cause, la plupart se feront avec un voire deux correspondances. Comme le rapporte le journal Ouest-France, pour rallier Rennes il faudra s’arrêter à Laval ou Sablé-sur-Sarthe. Pour un Le Mans-Paris, le trajet durera un peu plus de 2h40 avec des correspondances obligées à Saint-Pierre-des-Corps, Angers ou Laval.