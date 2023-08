Le Mans : Squeezie dévoile la bande-annonce du GP Explorer 2 !

La hype grimpe à deux semaines de l’événement. Squeezie a dévoilé hier les premières images du GP Explorer 2 dans une bande-annonce d’un peu plus d’une minute et demi. Avec comme toile de fond une ville futuriste aux airs de jeux vidéo, les 12 écuries sont présentées une à une aux côtés de leurs bolides. Une présentation entrecoupée d’images de la foule présente sur le circuit Bugatti lors de la première édition.

60 000 spectateurs attendus

Comme l’an dernier, plusieurs stars du web sans aucune expérience dans les sports mécaniques vont s’immiscer dans la peau de pilotes de course et s’affronter au volant, en passant au préalable par plusieurs séances d'entrainement. L’Angevin Amixem sera à nouveau de la partie tout comme Gotaga ou encore Maghla. Et parmi les petits nouveaux on retrouve notamment Mister V et Théo Juice mais aussi les rappeurs SCH et Soso Maness.

La course de F4 se tiendra à guichets fermés devant 60 000 spectateurs mais bien plus sur Twitch, plateforme sur laquelle sera retransmise dès 8h la compétition avec des moyens dignes des plus grands prix de F1 à la télévision. L’an dernier, plus d’un million de viewers avaient assisté au sacre de Sylvain de la chaîne Vilebrequin.