Le Mans : un camion-poubelle à hydrogène expérimenté

L’agglomération du Mans mène depuis le 22 septembre des tests avec une benne à ordures ménagères fonctionnant à l’hydrogène. Le véhicule a effectué une tournée dans les quartiers Barbusse, Vauguyon et Pontlieue/Cartoucherie, précise Le Mans Métropole dans un communiqué. La collectivité juge l’expérience « concluante » et doit mener de nouveaux essais à Yvré-L’Evêque, Sargé-les-Le Mans, Coulaines, l’Antonnière ou encore Villaret cette semaine.

La maniabilité du véhicule, plus long que les bennes classiques diesel, est notamment étudiée, tout comme son autonomie (150 à 200km) et le remplissage dans la station hydrogène.

Principaux avantages de cette technologie : les véhicules sont moins polluants (moins de CO2 et de dioxyde d’azote, par exemple) et moins bruyants. En revanche, le coût d’un camion-poubelle à hydrogène, estimé à 850.000 euros, « est trois fois et demi plus important qu’une benne diesel », rappelle la collectivité.

A terme, d’ici 2023, Le Mans Métropole devrait disposer de six bennes à ordures à hydrogène. Une commande groupée est effectuée avec Angers (trois bennes) et Dijon (20 bennes).