Le Mans : une gratiferia pour les étudiants précaires début janvier

Le collectif Solidaire Le Mans Université vient une fois en aide aux étudiants précaires. Créé en 2020 au moment du premier confinement, il a organisé d’abord des distributions de repas, ouvert une ressourcerie puis en septembre dernier, il a lancé sa première gratiferia. Une foire gratuite littéralement où des vêtements, de la vaisselle, de l’électroménager voire du mobilier sont à disposition des étudiants. « On a déjà des étudiants repartir avec une bibliothèque dans le tram », s’amuse Julie Bordas la trésorière du collectif.

Les dons peuvent être déposés au gymnase de l’université les 16 et 17 décembre et les 3 et 4 janvier. La gratiferia, elle, se déroulera le 5 janvier de 10 à 18h30, au gymnase SUAPS.

Les étudiants adeptes du réemploi sont les bienvenus explique Julie Bordas.