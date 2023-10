Le Mans : une jument s’occupe de votre tri sélectif

Crédit: Compte Facebook Of Course Le Mans

Un cheval ramassant les ordures près de chez vous ? C’est normal dans les rues du vieux Mans depuis janvier 2022. Victime de son succès, la jument Doupette de race percheronne et âgée de 10 ans traine désormais ses sabots dans les quartiers de l’hypercentre depuis le mois de septembre pour se charger du tri sélectif.

Cheval versus camion

Cheffe d’entreprise en traction animale et en charge de la collecte hippomobile au Mans, Christine Sallé explique son fonctionnement : « ramasser le tri sélectif dans les ruelles étroites, pavées et escarpées du vieux Mans, cela peut être difficile d’accès pour un engin motorisé. Le cheval a toute sa place car il est très maniable et prend peu de place. On ramasse les sacs en porte à porte, on vide notre remorque dans une benne mise à disposition par la ville du Mans, qui est ensuite reprise par un camion qui l’apporte dans un centre de tri sélectif. »

Afin qu’il s’habitue à l’ambiance urbaine, l’animal est allé deux, trois fois dans les ruelles concernées par le ramassage avant le lancement de la collecte. Mais travaillant depuis ses quatre ans, Doupette était déjà rompu aux tâches physiques, elle qui connait déjà le débardage en forêt, le travail dans les vignes ou l’attelage.

30 mètres cubes de déchets par semaine

Dans la cité Plantagenêt au vieux Mans, la jument récupère chaque semaine 30 mètres cubes de déchets. Mais Doupette n’a pas qu’un rôle pratique, selon Christine Sallé : « il y a le lien social. On rencontre plein de gens, des enfants, des personnes âgées, ils s’intéressent d’autant plus au tri sélectif. Plein de personnes laissent des carottes et des pommes pour la jument. »

La cheffe d’entreprise assure également que la mise en place de la collecte hippomobile est une vraie volonté écologique des élus de la Ville, avec ce message à retenir : « il faut que les gens se mettent tous au tri, c’est important pour la planète. Et il faut aussi savoir qu’environ 200 villes en France utilisent le cheval, c’est une énergie douce et renouvelable qu’il faut vraiment mettre en avant. »

Doupette passe tous les mardis matin au vieux Mans, et un mardi sur deux dans l’hypercentre.