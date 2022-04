Le marathon de Paris : la fête du running !

Les 42,195 km et le vent de face glacial n'ont pas suffi à arrêter les marathoniens, les spectateurs et les amateurs de paris sportifs qui répondent davantage présents chaque année. Et s'il compte parmi les événements sportifs les plus appréciés au monde, le Marathon de Paris se distingue par son parcours spectaculaire et son ambiance chaleureuse quelle que soit la saison !

Histoire du marathon

Historiquement, le premier marathon de Paris s'est déroulé en 1896, quelques jours après les Jeux Olympiques d'Athènes. La course recevait alors peu de coureurs et était réservée aux hommes exclusivement.

Le Marathon de Paris tel que nous le connaissons aujourd'hui est organisé chaque année depuis 1976. Bien que moins prestigieux que les marathons de Boston, New-York, Londres, Berlin ou encore Tokyo, il doit son succès grandissant à son parcours le long des plus beaux monuments de la capitale. Il se déroule exclusivement sur la rive droite de la Seine et passe par les Champs Elysées, la place de la Concorde, la place de la Bastille, le bois de Vincennes, la Tour Eiffel et le bois de Boulogne.

Difficulté et records

Toute la difficulté du Marathon de Paris réside dans le dénivelé cumulé de son parcours. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les rues de la capitale sont loin d'être plates et la côte redoutable du kilomètre 34 en direction du Bois de Boulogne fait flancher chaque année un certain nombre de coureurs. Par ailleurs, le départ sur les Champs-Elysées est un véritable piège tendu aux participants les moins avertis. La pente légère et l'ambiance festive poussent en effet les coureurs à s'élancer rapidement, parfois trop. Ce départ précipité entraîne souvent des conséquences considérables sur le reste de la course.

Les temps records de l'événement reviennent aux Kenyans. Chez les hommes, il a été battu pour la dernière fois en 2021 par Elisha Rotich qui a franchi la ligne d'arrivée après seulement 2h04"21. Chez les femmes, Judith Jeptum s'est imposée cette année en 2h19"48 détrônant ainsi sa compatriote Purity Rionoripo tenante du titre depuis 2017.

Le Marathon de Paris en quelques chiffres

- 42,195 km

- 3 000 bénévoles

- 250 000 spectateurs

- Près de 97% des coureurs finissent la course

- Environ 60% des participants franchissent la ligne d'arrivée avec un temps de plus de 4 heures

-La distance parcourue par l'ensemble des concurrents représente plus de 1 800 000 km soit environ 2 allers-retours entre la Terre et la Lune

Comment s'inscrire au Marathon de Paris ?

L'inscription coûte entre 89 et 119 euros selon la date et se fait principalement en ligne. Nul besoin d'être un athlète hors pair pour participer. Des personnes de tous horizons se retrouvent chaque année sur la ligne de départ pour partager ensemble un moment unique et arpenter les rues de la capitale sous un angle nouveau.