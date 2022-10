Le marché de la cigarette électronique en plein boom économique

Ces dernières années, le prix du tabac n’a cessé d’augmenter avec un prix du paquet de cigarettes désormais supérieur à 10 euros. Dans ce contexte, le marché de la vape a su sortir du lot en proposant un produit alternatif et attractif pour les consommateurs. Solution alternative et plus économique, la cigarette électronique connait un véritable succès. Plébiscité par de nombreux fumeurs, ce marché devrait dépasser le milliard d’euros d'ici à l'horizon 2024.

Le marché de la vape : un secteur à forte concurrence

Populaire auprès des consommateurs, la vape est souvent considérée comme une alternative pour arrêter de fumer. Le nombre de fournisseurs ne cesse d’augmenter pour correspondre à la loi de l’offre et la demande. Un grossiste en cigarette électronique accompagne des vendeurs en leur proposant une large sélection de produits allant des e-liquides en passant par des accessoires ou des produits dérivés pour attirer de nouveaux clients. Une aubaine pour les commerces qui peuvent compter sur ces fournisseurs pour les accompagner vers la route du succès.

Les nouvelles tendances du marché de l'e-cigarette

Le marché de l'e-cigarette est en plein développement et les vendeurs proposent de larges gammes de vapoteuse, de liquide ou de matériel. On trouve des spécialistes, comme Kumulus Vape, avec plus de 7000 produits, qui propose l’un des catalogues les plus imposants du marché avec des vapoteuses pour tout le monde et des e-liquides très variés. On a alors accès à de nombreuses possibilités directement sur la boutique en ligne. Les consommateurs peuvent ainsi trouver de nombreux modèles de vapoteuses et de liquides et choisir ce qui correspond le mieux à leurs envies et à leurs besoins.

Des produits d'occasion à petit prix

En parallèle, un marché s’est également positionné en offrant la possibilité d’acheter une cigarette électronique d’occasion. Idéal pour les petits budgets qui souhaitent profiter d’une vapoteuse de qualité à petit. Les clients retrouveront dans ces sites e-commerce des produits de seconde-main dont les prix ont été bradés. Ils proposent une sélection tout aussi étendue que celle d'un vendeur classique avec l'avantage d'un coût moins important. L'article d'occasion offre l'opportunité aux clients de tester le produit sans y mettre le prix fort.

Pourquoi choisir la vape ?

De nombreux fumeurs profitent de l'approche de l'hiver pour découvrir les avantages d'une vape. Considérée comme un investissement, l'e-cigarette vous permet de fumer sans devoir sortir à l'extérieur et pouvoir ainsi profiter pleinement de vos soirées. De plus, une vapoteuse vous offre la possibilité de choisir différents goûts en fonction de vos envies. Une aubaine pour celles et ceux qui sont à la recherche permanente de nouveaux produits. Plus économique qu'une cigarette, elle vous permet également de réaliser de belles économies.

Véritable alternative à la cigarette, la vape offre à ses utilisateurs la possibilité de profiter d’un petit plaisir naturel, voire de réduire sa consommation de tabac. Avec un large choix de produits disponibles sur le marché, les consommateurs ont l'embarras du choix pour trouver l'appareil et les saveurs qui leurs correspondent le mieux.