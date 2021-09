Le masque obligatoire entre 6 et 23h dans la métropole d’Orléans

La préfecture du Loiret a pris un nouvel arrêté concernant le port du masque. Dans la métropole d’Orléans et ce dès le vendredi 17 septembre, il sera obligatoire pour un mois au moins pour toute personne de plus de onze ans entre 6 et 23 heures dans l’espace public, voies publiques et lieux ouverts au public accueillant une forte densité de personnes, y compris si le passe sanitaire y est exigé.

C’est le cas notamment des manifestations déclarées, des festivals, des files d’attente de plus de 5 personnes, aux abords immédiats des gares, des arrêts de bus et des stations de tramways, des centres commerciaux, des écoles et des lieux de culte.

Une mesure qui se justifie par une « situation sanitaire largement plus dégradée » dans la métropole (121 cas pour 100 000 habitants) que dans le reste du Loiret (87/100 000).

A l’échelle du département, le masque sera dès demain exigé sur les foires, forums, marchés, vide-greniers ou encore les ventes au déballage et les brocantes.

Les cyclistes, joggeurs et autres personnes munies d’un certificat ne sont pas concernés par cette obligation.