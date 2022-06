Le ministre de la Justice, Eric Dupond Moretti, à Nevers ce mardi

Un déplacement ministériel demain à Nevers dans la Nièvre. Eric Dupond Moretti est attendu aux 35e assises nationales des associations d’aide aux victimes. Le Garde des Sceaux y échangera au sujet de l’unité médico judiciaire de proximité créée par une convention entre le parquet, l’association France Victimes et l’hôpital pour examiner les victimes (délivrance d’interruption temporaire de travail par exemple) et pallier le manque de médecin.

Ces assises qui se déroulent donc demain et mercredi ont pour thème, santé et justice, une nouvelle ambition au service des victimes ? L’association France Victimes explique que « de nouveaux partenariats doivent naître, de nouvelles pratiques se font jour et un lien de plus en plus étroit se tisse entre la justice, les associations et les structures sanitaires pour assurer l’effectivité des droits des victimes ». L’association ajoute que « la lutte contre les violences faites aux femmes, la découverte de l’ampleur du phénomène d’inceste » notamment démontrent « la nécessité de posséder une vision clairvoyante et objective de la prise en charge des personnes touchées par une infraction ou un évènement traumatique ».