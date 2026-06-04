Le Mondial de football 2026 le plus cher de l’histoire ?

La Coupe du monde 2026 cristallise une question qui dépasse largement le football : pourquoi les billets atteignent-ils des niveaux de prix inédits, jusqu’à plusieurs milliers d’euros pour certaines catégories ?

Pour un match de groupe, certains billets avoisinaient les 700 dollars. Pour la finale, entre 2000 et 8000 dollars sont affichés, voire plus. A titre de comparaison, au Qatar il y a 4 ans, le prix le plus élevé pour la finale s’affichait à 1400 euros. Le patron de la Fifa, Gianni Infantino s’est défendu soulignant que l’instance devait s’adapter au marché américain, qui autorise la revente de tickets sans plafonnement.

Aux États-Unis, la revente de billets est largement autorisée et peu plafonnée. Mais réduire la hausse des prix à cette seule liberté serait trompeur. Le point central est ailleurs : le droit américain n’encadre pas le niveau des prix des billets de spectacle sportif. Il encadre surtout la manière dont ces prix sont fixés et rendus lisibles.

Concrètement, le système repose sur une grande liberté contractuelle. Tant que le consommateur est informé du mécanisme de tarification et qu’il n’y a pas de pratique trompeuse, le prix peut varier librement. La loi n’impose pas un prix “raisonnable” ou plafonné. Elle exige seulement que le fonctionnement soit transparent au moment de l’achat. Dès lors, un billet peut être vendu à un prix évolutif, ajusté selon la demande.

C’est ici que se joue le basculement. Dans ce type de marché, la revente ne constitue plus un phénomène extérieur ou marginal. Elle devient un élément intégré dès la vente initiale. Les organisateurs peuvent fixer les prix en anticipant la valeur que le billet atteindra sur le marché secondaire. Autrement dit, la logique de revente est déjà incluse dans le prix de départ.

Ce mécanisme produit un effet direct : le prix n’est plus seulement celui d’un accès à un match, mais celui d’un bien dont la valeur est déterminée en continu par le marché. Plus la demande est forte, plus le système est juridiquement autorisé à capter cette valeur immédiatement.

En clair, le marché américain autorise un système où la valeur de revente attendue devient une composante du prix de départ. Et c’est cela qui tire les tarifs vers des niveaux très élevés.