Le Mondial de football au Qatar, vital pour les restaurateurs

Le Mondial de football au Qatar a débuté ce dimanche 20 novembre. Et comme à chaque évènement footballistique, beaucoup de bars et restaurants ont décidé de retransmettre les matchs. Non seulement pour l’aspect festif que représente un tel évènement. Mais aussi et surtout, pour booster leur chiffre d’affaires.

Car pour beaucoup, les temps sont durs. Hausse des charges salariales, remboursement du prêt garanti par l’État post COVID, et bien sûr hausse des prix de l’énergie… l’hiver s’annonce rude pour les restaurateurs. Alors ne venez pas leur parler de boycott du Mondial au Qatar, ce n’est pas à l’ordre du jour.

« On en a besoin, nous explique Xavier Dion, gérant des bars « La Concurrence » et « L’Antidote », à Orléans (Loiret). L’activité est en chute libre (…) On attend que cela nous amène des clients, du chiffre d’affaires (…) Il faut faire rentrer des sous, il n’y a que ça à faire ».