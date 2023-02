Le passager d'un avion gravement piqué par un scorpion en plein vol

Xavier, un passager d'un vol effectuant le trajet Dakar-Nantes avec la compagnie Transavia ce samedi 25 février, a évité le pire. L'homme de 45 ans a été piqué par un scorpion, environ une heure et demie après le décollage de l'avion. Tout a commencé lorsqu'il a voulu plonger la main dans son sac à dos pour y prendre un médicament. Le quarantenaire a alors ressenti "une violente piqûre à un doigt". Xavier a très vite compris qu'il avait été piqué par l'arachnide, qui s’était discrètement caché dans son sac. "J’ai dit à mon fils d’appeler le steward pendant que je tenais le sac", a expliqué la victime à Ouest France.

Sa tension s'emballe

Face à une douleur "insupportable", l'homme est emmené au fond de l'avion où on lui prend sa tension. "Il présentait une hypertension artérielle (28-17) laissant craindre le pire", a témoigné Loïc, son beau-père. "Mon cœur s’est emballé à deux reprises, je me suis vu partir", a confié Xavier. Tandis que l'équipage ne possède pas de produits pour faire face à genre de situation, un biologiste expérimenté et connaissant ce type d’accident, s'est efforcé de prodiguer les premiers soins avec les médicaments en sa possession. "Il m’a dit de surélever mes jambes. Avec la fiole d’antihistaminique, cela m’a sauvé", a raconté le passager.

"Dans ce genre de circonstances, c’est souvent le choc cardiaque dû au venin du scorpion qui peut être extrêmement grave pour des personnes fragiles ou âgées", a d'alleurs expliqué le scientifique au quotidien régional. Dès l'atterissage, Xavier a été pris en charge par les pompiers de l’aéroport avant d’être transféré au CHU de Nantes. Le scorpion a de son côté été remis à l’association INF-Faune de Couëron, spécialisée dans les animaux exotiques. Selon elle, la piqûre de ce type d'arachnide n’est pas mortelle pour un adulte, mais aurait pu l'être pour un enfant ou une personne âgée.