Le Plan banc réactivé au CHU d’Angers

Le CHU d’Angers active à nouveau le Planc blanc, ce dispositif d’urgence permettant à l’établissement de concentrer ses moyens en fonction d'une situation sanitaire exceptionnelle. C’est le cas actuellement avec une circulation importante du Covid-19 dans le Maine-et-Loire, et un fort afflux de patients. À la date d’hier, l'établissement accueillait 49 patients Covid dont 24 sont hospitalisés en réanimation. Autre raison : les nombreuses prises en charge pour des pathologies hivernales infantiles, telles que la bronchiolite et la gastroentérite.

Conséquence : l'hôpital se met "en ordre de marche pour faire face à la gestion de cette crise épidémique". Si la plupart des activités de l’établissement sont maintenues, il se peut que des interventions chirurgicales pour des pathologies non urgentes et non cancéreuses soient susceptibles d’être déprogrammées.

Continuez à vous faire soigner !

Toutefois l’établissement insiste : "il est important que vous ne renonciez pas de vous-même à vos soins. Sans nouvelles de la part du CHU et de ses équipes hospitalières, vous devez considérer que vous serez pris en charge comme prévu". Et ajoute que "seul le praticien hospitalier décide si oui ou non votre venue ou hospitalisation peut être retardée. Le cas échéant, le service qui vous prend en charge vous en informera".