Manèges pour les petits, promenades en petit train...

En plus des traditionnels chalets, vous pourrez vous amuser en famille ou entre amis, pour que la magie de Noël prenne vie. Le père Noël sera présent pour prendre des photos au sein de son atelier, installé au coeur de la petite ferme municipale. Il y aura également des manèges gratuits pour les plus petits, des promenades en petit train pour découvrir le village. Des dromadaires, des moutons et des vaches seront présentes dans le centre-ville.

Le plus impressionnant se situe dans l'église, qui renferme l'une des plus belles crèches de France, entourée de 200 crèches du monde entier.





Le marché de Noël de Janvry à découvrir ce vendredi 1er décembre de 12H à 20H, samedi 2 décembre de 10H à 19H et dimanche 3 décembre de 10H à 19H.