Le polar mis à l’honneur à Bourges !

Les auteurs nordiques, véritables phénomènes littéraires, ne sont pas oubliés. Car depuis la parution du premier tome de Millénium, il y a 10 ans, les auteurs scandinaves ont le vent en poupe.

Outre l’exposition, la bibliothèque des Jibjoncs prévoit également des animations, qui raviront les plus mordus du style. Exemple le 7 janvier, où une soirée polar est programmée. “On proposera de résoudre des énigmes à travers des jeux de plateau (...) on ira dans les bas-fonds de Londres essayer de résoudre l’enquête, précise Fabrice Raquil. Et le 3 décembre, on proposera une murder party, un jeu de rôle grandeur nature dans la bibliothèque”.