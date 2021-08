Le premier vrai circuit Mario Kart va ouvrir ses portes en Europe

Alors que le parc d’attraction Super Nintendo World a ouvert ses portes à Osaka au Japon, l'entreprise The Team Building, nichée à Utrecht aux Pays-Bas, prévoit de dévoiler son nouveau lieu baptisé House of Karts, en septembre prochain. Au programme ? Un vrai circuit de karting 100% inspiré du célèbre jeu Mario Kart.

Un jeu grandeur nature

À l'instar du jeu vidéo où l'on peut accélérer en roulant sur des plates-bandes lumineuses, chez House of Karts, les petites voitures ont été conçues spécialement pour reconnaître des signes sur la piste afin de gagner ou perdre de la vitesse. De la fumée, de la lumière et des effets sonores ont également été prévus pour animer votre course.

Ça vous tente ? Les réservations sont d'orès et déjà ouvertes juste ici. Le tarif est de 17,50 € par personne, pour 10 minutes d’activité.