D’après l’association Familles rurales, le prix des aliments sains s’envole. Concrètement si l'on regarde les chiffres de plus près, cela fait une hausse de 62 euros l’an dernier pour une famille de deux adultes et deux enfants, soit 539 euros par mois pour manger équilibré, ce qui fait une augmentation de presque 12% sur 12 mois.

Pour avoir toutes ces statistiques, l’association a passé à la loupe 83 produits de consommation dans 153 magasins. Et dans le détail, cela fait +40% pour les carottes, +23% pour le lait demi-écrémé, +21% pour l’huile d’olive, +20% pour le riz. Et de manière plus générale, ce sont les produits sucrés, les matières grasses et surtout les produits laitiers qui ont pris le plus cher.

Des chiffres assez négatifs, surtout quand on sait que 2022 enregistrait déjà une hausse record, d’après l’association.

L'association Familles rurales réclame donc au gouvernement un plan alimentaire en proposant une allocation mensuelle destinée seulement à des produits bons pour notre santé.