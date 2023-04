Le prix des consultations médicales va augmenter à l’automne

Alors que 26% des Français ont renoncé à des soins ces 12 derniers mois faute de moyens (selon une étude parue le 12 avril dernier), consulter un généraliste ou un spécialiste va s’avérer encore plus onéreux à partir de l’automne prochain. Le règlement arbitral présenté ce lundi 24 avril aux syndicats de médecins libéraux prévoit en effet une hausse d’1€50 du prix des consultations. La décision doit encore être approuvé par le ministre de la Santé, François Braun, et ne pourra pas s’appliquer avant fin octobre au plus tôt, mais il faudra donc débourser prochainement au moins 26€50 euros chez les généralistes et 31€50 euros chez les spécialistes.

La hausse est toutefois inférieure à celle que réclamaient les syndicats de médecins libéraux, la haute fonctionnaire Annick Morel, désignée pour arbitrer ce dossier, ayant décidé de reprendre la proposition faite par l’Assurance maladie. Elle n’a pas retenue, en revanche, un deuxième niveau prix, 30€, qui aurait été conditionnés à l’acceptation de plusieurs contreparties par les médecins : gardes de nuit, exercer dans un désert médical, travailler le samedi matin, etc.

Par ailleurs, l'aide financière au recrutement d'assistants médicaux sera élargie et assouplie sans délai, pour dégager du temps médical aux médecins. Les incitations destinées aux libéraux qui participent à la régulation téléphonique des Samu (100€ de l'heure) et à recevoir des patients sous 48 heures (majoration de 15€) sont également pérennisées.

