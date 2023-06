Le programme des Nuits des forêts partout en France

170 forêts, privées ou publiques, participent à cette quatrième édition. Pendant 10 jours, de nombreux partenaires du festival se mobilisent pour sensibiliser les participants à l’entretien et la protection des forêts. « L’objectif qu’on avait en créant ce festival était de sensibiliser les citoyens aux enjeux forestiers français, nous explique Clara Anguenot, co-fondatrice du festival Les Nuits des Forêts. À la fois des enjeux environnementaux, l’impact du changement climatique en forêt, mais aussi les enjeux plus sociaux liés au bien-être, aux loisirs… et puis les enjeux économiques puisque la forêt est également une filière économique française ».

Les citoyens sont donc invités à redécouvrir les forêts près de chez eux, à travers des animations diverses et variées, gratuites, et ouvertes à tous. « L’esprit du festival c’est de faire de la pédagogie, précise Clara Anguenot, mais aussi avec une approche conviviale sensible. Donc le type d’animations qu’on va retrouver ça va être des balades forestières avec des scientifiques, des spectacles, ou des activités plus originales comme des bivouacs, la nuit. »

Des évènements sont programmés dans toutes les régions. Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire au préalable. Le programme des Nuits des forêts près de chez est à retrouver sur le site de l’évènement.