Le Punisher de la Nièvre raconte son quotidien de motard sur les réseaux sociaux

Ils sont 250 000 à le suivre sur Tik Tok. Le Punisher de la Nièvre partage son quotidien de motard sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Celui dont le surnom fait référence à l'univers Marvel, souhaite rester anonyme. « Pour le côté mystérieux et pour être comme Monsieur tout le monde quand je suis avec ma famille », explique-t-il.

13 millions de vues

Le jeune homme est un passionné de moto. Une passion héritée de son père. Depuis septembre dernier, il tourne des vidéos. « J’ai commencé en faisant des vidéos à la maison, avec de l’humour, et à Noël je me suis offert une caméra, et j’ai commencé à tourner sur la moto pour montrer ce qui peut m’arriver au quotidien », se rappelle-t-il. Une de ses vidéos – suite à un contrôle de police, cumule près de 13 millions de vues ! Le Punisher explique avoir recroisé quelques temps plus tard les forces de l’ordre qui l’ont remercié « d’être resté correct » face aux commentaires parfois peu amènes envers les hommes en bleu.

L’échange, c’est ce qui plait le plus au Punisher. Un simple bonjour ou comme ce jour où il distribue des chocolats à Nevers pour Pâques. « Quand je croise du monde, je n’hésite pas à m’arrêter, je suis dans le partage », résume-t-il.