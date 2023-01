Le retour de l’élection de Miss et Mister Jeunesse Centre-Val de Loire !

L’élection de Miss et Mister Jeunesse fait son grand retour en région Centre, puisqu’elle n’avait pas eu lieu depuis 5 ans ! Un retour d’ailleurs très timide… Le comité régional a dû faire face à des abandons. Résultats : seules cinq jeunes filles et un garçon participeront à cette finale régionale.

Pour rappel, l’élection de Miss et Mister jeunesse est ouverte à tous, sans critères prédéfinis, comme nous l’explique Isabelle Mathiot, la présidente du comité Centre-Val de Loire : « Ils doivent avoir entre 15 et 24 ans (ndlr : 22 ans pour les filles), il n’y a pas de critères de taille, niveau morphologie non plus. C’est le comportement, et puis voir après l’échange entre les candidates (…) c’est pour ça qu’on a fait plusieurs rencontres, pour que les filles apprennent à se connaitre ».