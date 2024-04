Une inquiétude qui fait suite aux résultats publiés dans leur enquête « Pour un numérique soutenable ».

En 2022, les box et les décodeurs TV des quatre principaux fournisseurs d’accès à Internet ont représenté 0,7% de la consommation électrique totale en France. Cela ne paraît pas énorme comme ça mais cela représente plus de trois milliards de kilowatts-heure. Et sur ce point, l’UFC assure que les opérateurs peuvent faire mieux pour baisser la consommation électrique de leurs appareils.

Autre consommation : celle des réseaux de télécommunications qui a augmenté de 7% en 2022, avec la multiplication des antennes mais aussi la hausse du trafic des données mobiles. Alors qu’au contraire, dans le même temps, la consommation globale en France a baissé de 4%.

C’est exactement le même schéma pour les émissions de gaz à effet de serre. Elles ont baissé de 2,7% en France, alors que chez les grands opérateurs, elles ont augmenté de 2%. D’après l’association de consommateurs, cela vient du fait qu’on construise toujours plus de centres pour faire face aux usages numériques, de plus en plus présents dans notre quotidien.