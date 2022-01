"Le seigneur des anneaux" adapté en série : une première vidéo, la date et le titre définitif dévoilés

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, fort d’un budget d’1 milliard de dollars, relatera les événements précédents l’épopée de Frodon, le Hobbit.

«Jusqu’à maintenant, les fans n’ont pu voir à l’écran que les histoires de l’Anneau unique, mais avant qu’il n’y en ait qu’un, ils étaient bien plus nombreux… et nous sommes ravis à l’idée de pouvoir partager leur histoire», ont expliqué les créateur de la série J.D. Payne et Patrick McKay, cités par Le Parisien.

La nouvelle adaptation du roman de J.R.R Tolkien relatera les aventures «de nombreux personnages, certains familiers, d’autres nouveaux, alors qu’ils se confrontent à la réémergence du mal en Terre du Milieu», ont-ils précisé.

Mais les fans vont devoir encore patienter quelque temps pour replonger dans l’incroyable univers d’heroic fantasy, puisque Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ne sera disponible en streaming sur la plateforme Amazon Prime qu’à partir du 2 septembre prochain.