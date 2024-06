Le site de rencontres Coco fermé par les autorités

Les autorités ont fait fermer le site de rencontres Coco.gg. C’est ce qu’a annoncé ce mardi le parquet de Paris ce mardi. La plateforme est mise en cause dans plusieurs affaires criminelles.

Lancé il y a 20 ans, il a connu un vrai succès, notamment parce que l’accès est très simple. On rentre son pseudo, son âge et sa ville et en plus c’est gratuit. Toutefois, la plateforme s’est retrouvée au cœur de beaucoup d’affaires ces dernières années. Plus de 23 000 procédures lancées contre Coco rien qu’en France. Des affaires de violences, de pédophilie de guet-apens homophobes, voire de meurtres. La plus connue remonte au mois d’avril avec l’assassinat dans le nord d’un jeune homme de 22 ans, piégé par des ados.

La fermeture de la plateforme satisfait l’association SOS Homophobie qui la réclamait depuis le guet-apens tendu à un homosexuel en fin d’année dernière à Marseille. Le collectif Agir contre la prostitution des enfants et les violences sexuelles (ACPE) s’est également félicité de la fermeture de la plateforme la décrivant comme « le symbole de l’accessibilité en ligne de la pédocriminalité » et « un repère de prédateurs ».