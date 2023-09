La 5e édition du salon Cultursport se tiendra ce week-end au Cinétoile et à la Halle aux grains de Toucy dans l’Yonne. « On a voulu jeter des passerelles entre les terrains de jeu, les gymnases, les pelouses, et puis une représentation un petit peu plus élaborée, un peu plus intellectuelle du sport », explique Christian Bouveau membre du club Omnisport de Toucy, organisateur de l’événement.

Pour lui, le sport ce n’est pas simplement bouger, c’est aussi lire : BD, romans, récits, des ouvrages aussi plus techniques, de la sociologie par exemple.

Pendant le week-end, une trentaine d’auteurs seront présents. Des conférences seront aussi proposées. Cette année, c’est une des voix du Tour de France qui viendra livrer ses plus belles anecdotes sur la grande boucle, Jean-Paul Ollivier, alias Paulo la science.

Autre nom annoncé, Claude Boli, frère de Basile, l’ex-footballeur. Le premier a écrit un livre sur Eric Cantona. Venir en parler à quelques kilomètres d’Auxerre fait sens… « Je pense que les gens seront intéressés pour découvrir cet univers, l'amitié qui a relié ces deux hommes, notamment lorsqu'ils étaient en Angleterre, à Manchester », pense Christian Bouveau.

Autre moment fort du festival, le dimanche après-midi, avec une conférence sur Colette, l’écrivain local. Chose peu connue, « elle a fait de la gymnastique, de la boxe, de la danse, du ski », affirme Christian Bouveau.

Rendez-vous dès vendredi soir à 19h30 au Cinétoile de Toucy avec pour débuter, la projection d’un film de Véronique Barré portant sur la fin de carrière et la reconversion des artistes. Toute la programmation est à retrouver ICI.