Le Tour de France au circuit de Nevers Magny-Cours !

Une course historique au Circuit Nevers Magny-Cours ! Pour la première fois, une étape du Tour de France partira du célèbre circuit automobile. Du 4 au 26 juillet, les coureurs sillonneront la France pour une course effrénée. Il faudra attendre le 16 juillet et la douzième étape, pour voir le départ depuis le circuit en direction de Chalon-sur-Saône. Une étape de type plate de 180 km, qui se terminera très sûrement au sprint, mais qui pourrait voir quelques coureurs s’échapper.

Une occasion en or pour certains coureurs de s’illustrer chez eux, comme Lenny Martinez (BAHRAIN VICTORIOUS), candidat au maillot à pois, qui a grandi à Nevers comme son père et son grand-père, eux aussi coureurs. Car Nevers est une ville qui partage une longue histoire avec le cyclisme. Elle a vu passer trois arrivées d’étapes du Tour de France en 1971, 1986 et 2003, sans oublier la quatrième, qui marquera la fin de la onzième étape de cette édition 2026.

Ce départ depuis le circuit sera aussi l’occasion d’organiser de nombreuses festivités comme les traditionnels village et caravane du Tour. Des initiatives solidaires seront aussi mises en avant comme les 12 heures vélo organisées par Mécénat Chirurgie Cardiaque, auxquelles chacun peut participer, mais aussi le projet « Donnons des elles au vélo » qui met les femmes au cœur du cyclisme. Cette étape sera donc une occasion en or de passer un bon moment en famille, tout en encourageant les coureurs, en passant de l’autre côté de l’écran.