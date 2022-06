Le Tour Vibration signe son grand retour en Centre-Val de Loire !

C’est une très bonne nouvelle ! Après deux ans d’absence, le Tour Vibration, le plus grand festival gratuit de la région, qui avait pulvérisé tous les records avec plus de 120 000 spectateurs en 5 dates et 39 artistes lors de sa dernière édition en 2019, revient cette année.

Un grand moment festif, populaire et gratuit

Une première étape aura lieu à Châteauroux le 2 septembre. La mairie tout comme le département se sont mobilisés pour permettre au Tour d’offrir une nouvelle soirée inoubliable. Marc Fleuret, Président du Département de l’Indre et Gil Avérous, Maire de Châteauroux expliquent que « pour la 3ème fois, la grande scène de Vibration fera escale place Voltaire à Châteauroux avec une pléiade d’artistes. Rythme, tubes et ambiance festive garantis ! Le Département et Châteauroux Métropole, partenaires de cette édition 2022 vous invitent à assister le 2 septembre à cette soirée exceptionnelle et gratuite. »

Le Tour Vibration fera ensuite halte aux « Terres de Jim », l’événement incontournable avec plus de 100 000 spectateurs attendus du 9 au 11 septembre, au Salon Innov Agri à Outarville. Les spectateurs pourront avoir accès gratuitement à deux soirées du « Tour Vibration – Terres de Jim » qui promettent d’être inoubliables : le 9 septembre avec une programmation Electro-Sound of Legend, le 10 septembre avec une grande scène Tour Vibration accueillant de multiples artistes. Le 11 septembre, la radio organisera également un « tremplin musique » avec des artistes locaux.

Le Tour devrait s’achever à Blois le 15 septembre. Marc Gricourt, Maire de Blois, souligne que « c'est avec beaucoup de joie que Blois accueille de nouveau le prochain Tour Vibration. Comme à son habitude la radio va nous faire profiter de la meilleure musique du moment pour la plus grande joie de toutes et tous. Rendez-vous donc à Blois, courant septembre au Parc des expositions. » En 2019, le concert avait rassemblé 30 000 personnes.

Pour cette nouvelle édition, le festival se réinvente et s’engage. La radio souhaite mettre à profit son succès populaire pour permettre à des associations locales de sensibiliser le public à leurs actions, notamment en faveur des jeunes, dans tous les départements dans lesquels le Tour Vibration aura lieu.

« Avec ses concerts, Vibration joue son rôle de média local et s’inscrit pleinement dans la politique culturelle du territoire. À l’heure où les budgets se resserrent pour les auditeurs, le Tour Vibration est une manifestation accessible à tous, gratuite, familiale, et solidaire. Merci au département de l’Indre et aux municipalités de Châteauroux et de Blois qui ont fait l’effort de nous suivre cette année. La radio a besoin du soutien des institutions pour proposer ce grand moment festif, populaire et gratuit que nous pourrions étendre à toute la région si d’autres institutions nous suivaient », Jean-Éric Valli, Président du Groupe 1981.

Les premiers noms d’artistes seront dévoilés le 17 juin sur Vibration.