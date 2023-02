Le Touroparc a lancé sa saison 2023

Après un mois de fermeture, les visiteurs peuvent depuis quelques jours à nouveau franchir les portes du zoo. Ces quelques semaines ont permis aux équipes de faire la maintenance des attractions, des enclos, de s’occuper évidemment des animaux et surtout de préparer la nouvelle saison. La direction espère elle une année aussi belle que la dernière. « On a eu plus 20% de visiteurs en plus par rapport à 2019, année de référence », explique Thomas Gervais, le directeur général du Touroparc.

Un bon résultat qui tient à la partie zoologique du parc (plus de 600 animaux de 140 espèces différentes sur 12 hectares) mais aussi au parc d’attractions pour les petits et familles, au parc aquatique ouvert l’été et au musée. Des chiffres qui viennent aussi conforter « deux années d’investissements importants » avec 4 nouvelles attractions.

Cette année, Touroparc mise sur la zoologie. « On travaille pour faire venir de nouvelles espèces dans les prochaines semaines, les prochains mois », conclut Thomas Gervais.