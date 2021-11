Le Tours Basket Métropole rejoint les clubs soutenus par Bpifrance

Bpifrance a créé la communauté « Les Meneurs » pour accompagner un réseau de clubs sportifs, dans toute la France et pas seulement dans les grandes villes, dans le développement de leurs opportunités économique et de leur notoriété : un accompagnement « business », du conseil et de la formation, de l’animation de réseau et de la promotion médiatique. Le tout dans le but d’améliorer les performances des clubs tout en défendant les valeurs du sport, féminin comme masculin.

La volonté de Bpifrance est d’être le partenaire des partenaires et d’animer à leurs côtés les communautés économiques en région. Ensemble, les clubs des entrepreneurs associés aux clubs sportifs regroupent près de 10 000 entreprises ce qui représente un réseau puissant. Retrouvez ici l’interview de Patrice Begay, directeur exécutif de Bpifrance :