Le trafic s’annonce chargé dès ce vendredi sur la route des vacances

Il va y avoir du monde pour ce second chassé-croisé entre juilletistes et aoutiens. Ce vendredi est classé orange dans le sens des départs sur l’ensemble du pays. Bison Futé prévoit que les premières difficultés se feront sentir en fin de matinée et se poursuivront jusqu’en soirée.



Dans le sens des départs, il est notamment conseillé d’éviter l’A10 entre Orléans et Tours tout au long de la journée. Le trafic s’annonce aussi chargé entre Orléans et Clermont-Ferrand sur l’A71.

Samedi est classé rouge pour les départs comme les retours. C’est même noir pour les départs vers le quart sud-est.

« La circulation sera très difficile sur l’ensemble des grands axes au niveau national, le pic de bouchon est attendu entre 11h et 13h mais les difficultés resteront très élevées jusqu’à 20h ». Bison Futé.

Dans le détail, il faudra éviter l’A11 entre Paris et Le Mans, l’A71 entre Orléans et Clermont Ferrand. Pour les retours, il est conseillé de ne pas emprunter l’A10 entre Bordeaux et Poitiers l’après-midi.



Enfin, dimanche, les difficultés seront moins nombreuses. Notez qu’il est tout de même conseillé de ne pas emprunter l’A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, et ce dans les deux sens de circulation.