Le vaccin contre le Covid n'est pas responsable de la mort de pilotes d'avion

Ce lundi 13 décembre, le « C’est pas vrai » s’arrête sur une fausse info liée au Covid-19. Ces derniers jours, une liste de pilotes d’avion décédés circule sur Twitter. Selon certains internautes, ces décès sont en hausse année après année (un en 2019, six en 2020 et 111 en 2021). Une hausse due, toujours selon ces internautes, à la vaccination contre le Covid !



Alors oui, la liste en question est une vraie. Elle a été publiée par l’association internationale des pilotes de lignes. Mais il n’y a pas d’augmentation sensible des morts de pilotes en 2021. En fait, l’association ne fait que rajouter les décès déjà décomptés lors des années précédentes. Et en aucun cas le vaccin n’est en cause. Il n'est jamais cité dans l'étude.