Le Vélotour revient à Orléans ce dimanche 22 mai

Le Vélotour revient à Orléans dimanche. Comme chaque année, les participants vont parcourir la ville à vélo et découvrir des lieux habituellement fermés aux cyclistes : le palais des sports, le lycée Saint-Paul Bourdon blanc, le théâtre, l’Hôtel Dupanloup, le jardin de l’Évêché ou encore la caserne des pompiers et le parking du cheval rouge. « On ne s’y arrête pas, il s‘agit simplement de rentrer dans des lieux habituellement fermés aux vélos », explique Bastien de Marcillac, le directeur du Vélotour.

Une balade festive puisqu’elle se fait en musique et que les participants sont invités à venir déguisés.

Les inscriptions se font sur le site du Vélotour. Comptez 15 euros pour un adulte, 7,50 euros pour les moins de 12 ans. Le départ et l’arrivée auront lieu à la Place d’Armes. Le premier départ est fixé à 8 heures, à midi pour le dernier. Un ravitaillement sera proposé au Campo Santo.